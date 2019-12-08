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حسني شتا لـ"الفجر الفني": هذه أصعب مشاهدي في "بحر".. أتمنى تقديم شخصيات تاريخية.. وسأشارك في مارثون رمضان 2020

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 06:49 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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استطاع الفنان حسني شتا، أن يحقق نجاحًا كبيرًا خلال تواجده في الوسط الفني ودخل قلوب الجمهور بكل بساطة من خلال أدواره المتميزة والمتنوعة، حيث قدم العديد من الأدوار الناجحة التي تظل عالقة في أذهان المشاهدين.

فتح الفنان حسني شتا، قلبه لـ "الفجر الفني" وتحدث عن تجربته في مسلسل "بحر" وكواليس العمل مع الفنان ماجد المصري، وعن كواليس مسلسل "شديد الخطورة"، وإلى نص الحوار..


في البداية.. حدثنا عن سر موافقتك على مسلسل "بحر"؟

سر موافقتي إنني أحب العمل مع المخرج أحمد صالح، وهذا ثالث تعاون بينا حيث تعاونت معه في مسلسل "أيوب" و"أبو جبل"، وعندما عرض عليا دوري في مسلسل "بحر لم أستطع الرفض، وخصوصًا أنني استمتع معه في العمل لأنه دائمًا يضعني في مناطق تمثيلية جيدة ويقدمني بالشكل الذي يرضيني، كما انه دائمًا يقدر موهبتي.


كيف كان استعدادك لدورك في المسلسل؟

قرأت الورق وعجبني، ثم بدأت أقرا شعر صعيدي بكثرة حتى استطيع تكوين مرادفات صعيدية وبعد ذلك بدأت أتخيل شكل الشخصية وأغوص في اتجاه النفسية وعلاقته بوالدته واخوه والحب في حياته بتمثل ايه ونظره عينه.

 

حدثنا عن كواليس مسلسل "بحر"؟

الكواليس بين الممثلين كانت لطيفة جدًا وخصوصًا إننا كأننا عيلة واحدة، علشان نعرف بعض من مسلسل "ايوب"، اما بالنسبة للكواليس مع الفنان ماجد المصري فكانت لذيذة جدًا لأنه شخصية طيب وجدع وطفولي، وبعتبره أخويا الكبير، اما الفنان دياب في ده اكثر شخص بتواصل معاه في الوسط الفني.

 

ما هي أصعب مشاهد مسلسل "بحر" بالنسبه لك؟

المشاهد كلها كانت بالنسبة لي صعبة، لأني بحاول تطوير الشخصية في كل مشهد، ولكن أكثر المشاهد صعوبة عندما علمت أن زوجتي جواهر توفت.


هل تابعت ردود فعل الجمهور على دورك في المسلسل؟

نعم تابعتها على السوشيال ميديا وفي الشارع وسعيد جدًا بردود فعلهم وأقابل كثيرًا من الناس في الشارع يشيدون بدوري برغم أنهم بداو يكرهوا شخصيتي في الحلقات الأخيرة، كما تعرضت لموقف طريف بسبب شخصيتي في المسلسل في أحد المرات وجدت امراه تدعي وتحسبن عليا وعندما سألتها عن السبب قالت لانك سرقت فلوس أخوك.


وماذا عن تجربتك في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثالث؟

كانت تجربة جيده، حيث استمتعت كثيرًا بها، ولكن بعدها تعرضت لكثير من الانتقادات بسبب دوري الشرير، كما تعرضت لموقف طريف حيث كنت متواجد ذات مرة في كافيه فطلب مني رجل أن يتصور معي فوافقت ولكن زوجته رفضت قائلة له :"لا متتصورش معاه أنا بكرهه"، ولكن هذا الموقف اسعدني لانه دليل على نجاحي وتأثير شخصيتي.


ماذا عن كواليس مسلسل شديد الخطورة؟

الكواليس جميلة جدًا ومعظم اللي شغالين في المسلسل صحابي والمخرج عزيز عليا، علشان كده انا فرحان جدً.

 

كم تبقى من انتهاء تصوير المسلسل؟

تبقت أيام معدودة وننتهي من تصوير المسلسل، ومقرر عرضه خلال شهر يناير في السنة الجديدة.

 

هل تتوقع نجاح الأعمال التي تنمتي لنوعية الـ 7 حلقات؟

نعم، لان هناك شريحة كبيرة من الجمهور وخصوصًا الشباب لأنهم يشاهدون مسلسلات تتكون من عشر حلقات على المواقع الإلكترونية، كما أن معظم المسلسلات العالمية تنتمي لهذه النوعيه، لذلك هناك اعتياد وليست فكرة جديدة على الجمهور.


ما أصعب مشهد في "شديد الخطورة"؟

معظم المشاهد الصعبه والأكشن قام بها أحمد العوضي، لذلك حتي الان لم تواجهني مشاهد صعبة.

 

ماذا عن مشاركتك في رمضان 2020؟

نعم سأشارك في مسلسل "النصابين"، بطولة نيللي كريم وآسر ياسين ومن تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي ومن إخراج أحمد مدحت ومن إنتاج العدلي جروب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الكوميديا والغموض، ولم نبدأ  تصوير المسلسل حتى الآن.


ماذا عن عن اعمالك السينمائية القادمة؟

هناك عمل جاري التحضير له ولكن لا أستطيع الافصاح عنه الآن.


هل السوشيال ميديا لها دورا في نجاح الفنان؟

لا ليس لها دور، الأعمال الفنية الجيدة هي التي تمنح الفنان النجاح، كما أن الفن مشوار وتراكم خبرات، مضيفًا: "الجمهور ممكن يحبك في دور وما يحبكش في دور تاني" والسوشيال ميديا مجرد وسيلة تواصل بين الفنان وجمهوره.

 

من الفنانين تتمنى العمل معهم؟

بتمنى العمل مع كل الفنانين الموهوبين سواء أصغر أو أكبر مني، وكنت اتمني العمل مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

 

ومن من فناني الزمن الجميل كنت تتمنى العمل معه؟

نجيب الريحاني ومحمود المليجي فأنا ما زالت متأثر بهما حتى الآن.

 

ماهي أكثر شخصية مثلتها قريبة لقلبك؟

خالد في مسلسل "أيوب" وسالم الراوي في مسلسل "بحر".

 

ماهي شروط قبولك للسيناريو؟

أن يكون الدور جيدًا وأن استمتع به وأنا أمثله، إضافة إلى عدم تجسيد شخصيات تقلل من حب جمهوري لي وأخيرًا أن يكون مخرج  العمل محترف.

 

هل لديك أقرباء في الوسط الفني؟

لا، ولكن كانت تعرض على والدي فرص التمثيل لخفة دمه ولكنه رفض هذه العروض لكثرة سفره في دول أوروبا، وهو من أكثر الناس اللي شجعوني على التمثيل.

 

ماذا تفضل الأدوار الكوميدية أم الشريرة؟

بفضل أكثر الشخصية اللي يكون فيها نوع من الكوميديا ودمها خفيف.

 

كيف تتعامل مع الانتقادات السلبية؟

أتابع الانتقادات لأنى بالتأكيد لم أصل لدرجة كبيرة من الكمال، كما أني ناقد لاذع لنفسي لذلك انا بحترم انتقادات جمهوري، ولكن هناك انتقادات أخرى من قبيل الغيرة، كما هناك تعليقات لا أحبها مثل أن تكتب إحداهن "ده مز"، ويرد عليها شخصًا آخر "دا مش حلو"، فأنا أفضل ان تكون التعليقات على شخصيتي في العمل فقط.

 

ما العمل الذي أحدث طفرة في حياة حسن شتا؟

صالح العطار في مسلسل "الأب الروحي".

 

ما أكثر شخصية تتمنى أن تقدمها؟

أتمنى تقديم شخصية ظابط مصري في حرب 73، وشخصيتي أخناتون وعقبه بن نافع التاريخيتين.

 


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منوعات حوار حسني شتا الفجر الفني

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