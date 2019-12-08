برشلونة يحسم أولى صفقاته الشتوية

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي برشلونة الإسباني حسم بالفعل أولى صفقاته في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.







وزعمت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن النادي الكتالوني حسم صفقة اللاعب الإسباني الشاب داني أولمو، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.





ويلعب داني أولمو حالياً في صفوف نادي دينامو زغرب الكرواتي، ولكع بشدة خلال هذا الموسم على صعيد بطولتي الدوري الكرواتي ودوري أبطال أوروبا.





وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، 122 مباراة مع النادي الكرواتي منذ إنتقاله إليه عام 2014، مسجلاً 32 هدفاً وصنع 28 هدفاً لزملائه، مما جذب إليه أنظار العديد من الأندية الإيطالية، على رأسها ميلان وروما وإنتر ميلان.





جدير بالذكر أن أولمو كان ناشئاً في نادي برشلونة، قبل أن يتخلى عنه النادي بالمجان في صيف عام 2014 أثناء تولى المدرب الإسباني لويس إنريكي مسئولية تدريب برشلونة.





برشلونة يفاوض لاعب ميتز



على صعيد آخر، دخل مسئولي نادي برشلونة في مفاوضات مع نادي ميتز الفرنسي، لضم المدافع الشاب "ليني لاكرواه" لضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.