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محمد أبو حامد يصدم أصحاب المعاشات

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
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محمد أبوحامد
محمد أبوحامد
جرجس ميلاد
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صدم محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، المواطنين من أصحاب المعاشات، قائلا إنه إذا تم تطبيق حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس، فتنخفض المعاشات، على عكس ما يتوقع أصحاب المعاشات.

وأكد "أبو حامد"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن البعض يُوهم أصحاب المعاشات بأن هذا الحكم بالعلاوات الخمس سيزيد من المعاش، وهذا غير حقيقي ومغاير للواقع.

وأوضح أن أصحاب المعاشات الحالين في حاجة لدعم من الدولة لرفع قيمة معاشهم، لكي يصل إلى الحد الأدني للأجور، وهذا الأمر في حاجة لبعض الوقت، لافتَا إلى أن مشكلة المعاشات تراكمت على كتف الدولة منذ عام 1980، ولن تحل بين يوم وليلة.

وشدد على ضرورة قيام الإعلام بدوره في توضيح الحقائق، بشأن الأحكام القضائية لأصحاب المعاشات، لوقف نشر الشائعات حول هذا الأمر.
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الكلمات المفتاحية

محمد أبوحامد العلاوات الخمس أصحاب المعاشات

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