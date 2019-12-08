ميندي يورط ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي فيرلاند ميندي نجم ريال مدريد وضع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق في ورطة حقيقية قبل مواجهة فالنسيا يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني على ملعب ميستايا.





وذكرت التقارير أن المدافع الفرنسي تعرض للطرد في مباراة فريقه أمام إسبانيول في اللقاء الذي أنتهى بفوز الملكي بهدفين نظيفين على ملعب السانتياجو البرنابيو في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني.



وأكدت التقارير الصحفية غياب ميندي عن مواجهة فالنسيا في الجولة المقبلة بالإضافة إلى معاناة النجم البرازيلي مارسيلو من إصابة ستجعله يغيب عن المباريات في الأسابيع القادمة.



وأفادت التقارير الصحفية بأن زيدان يمتلك بعض الخيارات لتعويض غياب ميندي ومارسيلو حيث يمكن له الإعتماد على كارفخال في مركز الظهير الأيسر مع وجود ميليتاو أو أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن.