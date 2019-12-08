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جريزمان ينتقم من ليفربول على طريقته الخاصة

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:59 ص
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جريزمان
جريزمان
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن كيفية قضاء جريزمان لأوقاته المسلية في لعب بيس 2020 مفضلاً الانتقام من ليفربول عن طريق تشكيلة فالفيردي التي اعتمد عليها في مواجهة أتلتيكو مدريد والتي فاز بها البرسا بهدف نظيف.

ونشرت التقارير العالمية صورة الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم برشلونة التي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستجرام أثناء قيامه بالاستمتاع بألعاب بيس 2020.

وأشارت التقارير إلى أن جريزمان ليفربول الانجليزي اختار لمواجهة برشلونة ودياً بالاعتماد على طريقة اللعب ذاتها التي اعتماد عليها إرنستو فالفيردي خلال المواجهة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني.

وجاءت تشكيلة جريزمان في بيس 2020 كالتالي :- تير شتيجن وجونيور فيربو وجيرارد بيكي وكليمونت لينجليت وسيرجي روبرتو وآرثر ميلو وإيفان راكيتيتش وفرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان ولويس سواريز وليونيل ميسي.

وأفادت تقارير صحفية إسبانية مطلع الشهر الجاري بأن برشلونة يرغب بشدة في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والمطلوب بقوة في ريال مدريد في الفترة المقبلة.

وكشف الصحفي الإسباني إدواردو إندا في برنامج التشيرنجيتو الإسباني عن رغبة برشلونة القوية في التعاقد مع مبابي بأي شكل من الأشكال.

وأكد إدواردو إندا أن برشلونة يستعد لتقديم عرضًا ضخمًا تبلغ قيمته 120 مليون يورو بالإضافة إلى اللاعبين أنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي والذي يطمح باريس سان جيرمان في التعاقد معهما.

وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا إلى أن مبابي رفض حتى الآن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان علمًا بأن العقد الحالي ينتهي في صيف عام 2021 ويعتبر ريال مدريد أبرز الراغبين في ضمه.
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ليفربول الأن جريزمان برشلونة

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