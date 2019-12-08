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مدافع نابولي يدخل حسابات ريال مدريد في انتقالات الصيف

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:53 ص
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نابولي
نابولي
علي ماهر حلمي
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دخل اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي الإيطالي حسابات نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط دفاع النادي الملكي.


وقال موقع "le10sport" الفرنسي أن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الاسباني يريد ترميم دفاع الميرنجي بضم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وأضافت الموقع الفرنسي الشهير ان كوليبالي كان هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية في الموسم الماضي، وتحديدًا مانشستر يونايتد الإنجليزي لكن إدارة نادي نابولي الإيطالي نجحت في الإبقاء على المدافع السنغالي لكن الصيف المقبل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز تخطط لضم كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا، عن طريق سداد قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الذي سيتم تفعيله في صيف 2020 ويبدو أن نادي نابولي الإيطالي لن يتمكن من حماية نجمه الدولي السنغالي في الصيف المقبل بعد تزايد اهتمام ريال مدريد الاسباني بجانب باريس سان جيرمان الفرنسي.


واستطاع اللاعب الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي في تقديم أداء رائعا مع فريقه في الدوري الإيطالي الممتاز و بطولة دوري أبطال أوروبا أدي الي لفت أنظار العديد من الأندية الأوربية الكبري أبرزها نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي نادي ريال مدريد الإسباني.
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