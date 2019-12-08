حسام موافي يفجر مفاجأة عن أدوية الكورتيزون (فيديو)

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بطب القصر العيني، عن مفاجأة بشأن الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون، مؤكدا أنها أنقذت مليارات البشر، ومع ذلك سمعتها سيئة.





وقال "موافي" خلال لقائه ببرنامج "باب الخلق" الذي يقدمه الإعلامي "محمود سعد" على قناة "النهار "، إن الكورتيزون يعمل على حل العديد من المشاكل الصعبة، ولكن الناس لديها فكرة سيئة عنه ولكنه في حقيقة الأمر عكس ذلك فقد ساهم الكورتيزون فى انقاذ حياة مليارات البشر.





وأوضح "موافي" أن جميع الأدوية لها أعراض جانبية وليس الكورتيزون فقط، مشيرا إلى أن الكورتيزون لا يؤثر على الاشخاص طالما مدة العلاج قصيرة، قائلا: "لو الكورتيزون بيتاخد خلال 10 او 15 يوم او حتى شهر، لا يؤثر بالسلب على المريض أو يؤثر على صحته".