يونايتد سولشكاير لايعرف الهزيمة أمام الكبار

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بقيادة النرويجي آولي جونار سولشكاير المدير الفني، في تحقيق فوزًا على حساب مانشستر سيتي، بالدوري الإنجليزي.





وخطف مانشستر يونايتد الفوز من السيتي، بهدفين مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس السبت على ملعب الاتحاد بالجولة السادسة عشر للبريميرليج.





واستطاع يونايتد، في تدارك الهزائم والنتائج السلبية مؤخرًا، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة ويتواجد بالمركز الخامس، وعلى بعد 5 نقاط فقط من المربع الذهبي.





ودائمًا ما يظهر يونايتد بقيادة سولشكاير، أمام الأندية الخمس الكبرى بشكل مميز ولا يتلق أي هزائم، حيث يرصد "الفجر الرياضي" كشف حساب يونايتد أمام الفرق الكبرى من خلال التقرير الآتي:-





مانشستر × تشيلسي: نجح يونايتد في تحقيق الفوز على تشيلسي برباعية نظيفة.





مانشستر × آرسنال: انتهى اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





مانشستر × ليفربول: خطف مانشستر يونايتد تعادلًا أمام ليفربول بهدف لكل فريق.





مانشستر × توتنهام: حقق يونايتد فوزًا على توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف وحيد.