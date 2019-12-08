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نجم الزمالك: الأبيض الأقرب لبطولة إفريقيا والدلع هو العائق الوحيد

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:44 ص
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الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
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أكد محمد صلاح المدير الفني لفريق الترسانة، أن الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال صلاح خلال تصريحات عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك سيتوج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، لكنه يعاني من الدلع بعض الشيئ".

وأضاف: "الزمالك يحتاج قلب دفاع وظهير أيمن ومهاجم الفترة المقبلة، ومن غير المنطقي مطالبة الفريق بشكل دائم تقديم أداء جيد، احيانا تحتاج للفوز فقط".

وأتم: "أتمنى أن يلتقي المصري وبيراميدز في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية".
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الكلمات المفتاحية

دوري أبطال أفريقيا الزمالك

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