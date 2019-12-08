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والد هنا شيحة يعطي درسا في الرسم لحفيده

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة هنا شيح، فيديو يجمع ابنها مع والدها عبر خاصية أستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "شيحة" على الفيديو قائلة: "يوم جميل للذكرى، والدي مع ابني مالك".

وظهر والدها في الفيديو وهو يعلم ابنها مالك الرسم وفي نهاية الفيديو طالبت هنا والدها بالتوقيع على ورقة الرسم، فلبى طلبها فورًا.

على صعيد آخر قدمت "شيحة" العديد من المسلسلات منها البيوت أسرار، يتربى في عزو، خاص جدا، السبع وصايا، بيت العيلة، حكايات وبنعيشها، مباراة زوجية، موجة حارة.

وشاركت "شيحة" في العديد من الأفلام ايضا منها: "قبل الربيع، عيار ناري، صلاح الخير، صاحبة السعادة، حب البنات، هيما في البريمة، درس خصوصي".

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هنا شيحة منوعات مشاهير مزيكا الفجر الفني

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