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تقارير إيطالية.. صفقة تبادلية بين برشلونة في يوفنتوس في الانتقالات الشتوية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:19 ص
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برشلونة و يوفنتوس
برشلونة و يوفنتوس
علي ماهر حلمي
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ذكرت تقارير ايطالية اليوم السبت اقتراب حدوث صفقة تبادلية بين نادي برشلونة الاسباني و نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


حيث قالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن المفاوضات تجري بخصوص انتقال اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي واللاعب الدولي الألماني إيمري تشان إلى صفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

واستأنف برشلونة ويوفنتوس مفاوضاتهما بشأن إمكانية الصفقة خلال الأيام الماضية حيث ابتعد الثنائي عن المشاركة بشكل كبير مع الفريقين هذا الموسم فى دروي أبطال أوروبا والدوري الاسباني و الإيطالي حيث فقد راكيتيتش مقعده الأساسي مع برشلونة بعد انضمام الهولندي فرينكي دي يونج.


وأضافت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن حدث الأمر نفسه مع إيمري تشان الذي أخرجه مدربه ماوريسيو ساري من حساباته مفضلًا عليه الصفقتين الجديدتين، آرون رامزي وأدريان رابيو.


واختتمت الصحيفة أن الناديين تواصلا مجددًا بشأن إمكانية إتمام الصفقة في يناير المقبل بفترة الانتقالات الصيفية القادمة خاصة أن اللاعبين يرغبان في الرحيل، والبحث عن فرصة جديدة في دوري آخر.


يذكر ان راكيتيتش انضم إلى برشلونة في صيف 2014 قادمًا من إشبيلية بينما التحق إيمري تشان بصفوف يوفنتوس في صيف 2018 قادمًا من ليفربول في صفقة انتقال حر.
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