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أحمد خالد صالح يوجه رسالة لـ طارق العريان

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:09 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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أعرب الفنان الشاب أحمد خالد صالح، عن حبه الشديد للمخرج طارق العريان، الذي يدعمه دائما في مشواره الفني.

ونشر الفنان أحمد صالح، صورة تجمعة بالمخرج طارق العريان، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق على الصورة قائلاً: "من أهم صناع السينما في مصر شكرًا على كلامك وتشجيعك يا أستاذ".

يشار إلي أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح، فيلم "الفيل الأزرق2" بطولة النجم كريم عبد العزيز، والذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

تبدأ أحداث فيلم الفيل "الأزرق2" بعد خمس سنوات من أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور (يحيى) من (لبني)، ويجرى استدعاءه لقسم الحالات الخطرة (8 غرب حريم)، ويلتقي هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق في محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التي تواجهه.


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منوعات فيديو الفجر الفني العريان احمد خالد صالح

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