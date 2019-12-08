سيرين عبد النور تغازل جمهورها بإطلالة ساحرة (صورة)





نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، مقطع فيديو جديد لأحدث ظهور لهاعبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت خلال الفيديو وهي ترتدي فستان سواريه أزرق مفتوح من الأعلى واعتمدت على ميكب هادي يظهر ملامح وجهها الجميلة وتسريحة شعر أنيقة، كما أكملت أناقتها باكسسوارت عقد وحلق وأسوره من الألماظ وبورتيفية كحلي.





واستعرضت خلال الفيديو رشاقتها وجمال فستانها بحركات خفيفه تظهر أنوثتها ورقتها، كما علقت قائلة: "سعيدة بمشاركتي بمهرجان الأفلام القصيره في دبي".