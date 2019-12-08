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سيرين عبد النور تغازل جمهورها بإطلالة ساحرة (صورة)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:27 ص
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشرت الفنانة سيرين عبدالنور، مقطع فيديو جديد لأحدث ظهور لهاعبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وظهرت خلال الفيديو وهي ترتدي فستان سواريه أزرق مفتوح من الأعلى واعتمدت على ميكب هادي يظهر ملامح وجهها الجميلة وتسريحة شعر أنيقة، كما أكملت أناقتها باكسسوارت عقد وحلق وأسوره من الألماظ وبورتيفية كحلي.


واستعرضت خلال الفيديو  رشاقتها وجمال فستانها بحركات خفيفه تظهر أنوثتها ورقتها، كما علقت قائلة: "سعيدة بمشاركتي بمهرجان الأفلام القصيره في دبي".


وانبهر الجمهور باطلالتها الساحرة حيث علق الكثيرون على الفيديو قائلين "دخيل الأزرق شو لابقلك، كل الألوان تليق بيكي".


يذكر أن "سيرين عبدد  النور شاركت في حلقة قصيرة بعنوان" الديفا"وهو من ضمن المسلسلات القصيرة المكونة من ٨ حلقات.


وتتضمن كل حلقة ٨ دقائق فقط تروي فى كل منها قصصًا من وحي الواقع، من مشاهد تعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم فى هذه اللحظات التي يعيشونها قبل كل برنامج.



سيرين عبد النور تغازل جمهورها بإطلالة ساحرة (صورة)
سيرين عبد النور تغازل جمهورها بإطلالة ساحرة (صورة)
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منوعات فنان سيرين عبد النور الفجر الفني

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