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التشكيل المتوقع للبحرين أمام السعودية في نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:52 ص
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منتخب البحرين
منتخب البحرين
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين المنتخب السعوديي ونظيره البحريني، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، على ملعب خليفة الدولي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.


وتأهل المنتخب السعودي إلى نهائي كأس الخليج، بعدما حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، على ملعب خليفة الدولي، ضمن منافسات دور نصف النهائي بالبطولة.


فيما خطف المنتخب البحريني بطاقة التأهل إلى الدور النهائي، بعد فوزه على المنتخب العراقي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، في مباراة اليوم من نصف نهائي كأس الخليج العربي.


ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، وقناة عمان سبورت، وقناة الكويت سبورت، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".


ويعلق على مباراة السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج، المعلق الرياضي؛ يوسف سيف.

التشكيل المتوقع للبحرين في مواجهة السعودية:-

من المتوقع أن يدفع المنتخب البحريني بسيد علوي في حراسة المرمى، وأمامه راشد الحوطي، وأحمد نبيل، وسيد باقر، وسيد عيسى، فيما سيضع جاسم الشيخ، وعلي حرم، ومهدي الحميدان، وكميل الأسود، وعلي مدن، في وسط الميدان، وسيقود هجوم المنتخب البحريني، محمد الرميحي.


حراسة المرمى: سيد علوي.

خط الدفاع: راشد الحوطي - أحمد نبيل - سيد باقر - سيد عيسى.

خط الوسط: جاسم الشيخ - علي حرم - مهدي الحميدان - كميل الأسود - علي مدن.

خط الهجوم: محمد الرميحي.


وتأهل المنتخب السعودي عن المجموعة الثانية؛ بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب البحرين صاحب المركز الثاني من نفس المجموعة برصيد 4 نقاط.
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