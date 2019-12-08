زوجة أحمد الفيشاوي تهاجم رواد السوشيال ميديا لتعليقاتهم السلبية على شرائها سيارة فارهة













أثارت ندى الكامل زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، الجدل عبر السوشيال ميديا، بعد شرائها سيارة باهظة، حيث قامت بنشر فيديو لها وهي ترقص في الشارع احتفالا بسياراتها الجديدة.وتوقفت ندى الكامل، أمام التعليقات السلبية التي وصلتها بعد انتشار الفيديو والحديث عن ثمن السيارة الجديدة.ونشرت ندى منشوًر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة". إنتوا ناس رخمين وبايخين وتافهين وفاضيين، وأنا قررت ابقي زيكول، عربيتي مش بمليون جنيه عربيتي ثمنها 2 مليون و600 ألف، ودي عربية واحدة من التلاتة اللي عندي وكلهم مفيش منهم غير قليل".وأضافت: "إنتوا ناس جهلة ومش عارفين حتى دي أي فئة.. عربيتي E CALSS COUPE، مش cla ولا اللي قولتوه ده، يا رخمين يا جهلة، لازم يعني أعمل showing يعني!! وأبين نعم ربنا ليل نهار ونستعرض والناس اللي حظها قليل نفضل نزهقها بالأخبار دي والتصرفات المريضة اللي للأسف بقت موضة رخيصة عند بعض الناس للأسف، كل إنسان عنده نعمة متاخد منه حاجات قصادها كتير، وأنا أتحدى صاحب الخبر ده وغيره وبطلب منه ياخد ده كله ويعيش عيان وأنا مش عاوزه حاجه غير الصحة وراحة البال والنوم من غير هم أو خوف إني هصحي بكره ولا خلاص".واختمت حديثها: "وده إحساس مريع وهلع، وإن ولادي وصحابي وجوزي وعيلتي يكونوا كويسين، الناس اللي ربنا مديها الصحة دي نعمة كبيرة أوعوا تنسوها، حسوا بنعمة الصحة ومش لازم أسلوب الخبر رخيص وغير صحيح ولا يتسم ولا يمت للحقيقة بصلة، يا رخمين".