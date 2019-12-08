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شاهد.. حقيقية إجبار الطلاب في جامعة طنطا للجلوس على الأرض (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 04:02 ص
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الصورة المتداولة
الصورة المتداولة
جرجس ميلاد
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كشف وليد العشري، المتحدث الرسمي باسم جامعة طنطا، حقيقة الصور المتداولة لبعض الطلاب، وسط ادعاءات بأنهم أجبروا على الجلوس على الأرض أثناء الاختبارات، لعدم وجود أماكن ومقاعد كافية داخل الجامعة.

وقال "العشري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أم بي سي مصر"، إنه لا صح للادعاءات باجبار الطلاب على الجلوس على الأرض، مشيرا إلى أن الصور المتداولة هى لطلاب مشاركين في الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية، وهم من اختاروا الجلوس على الأرض لضيق الوقت.

وأكد أن الطلاب سجلوا مقطع فيديو، يكشفون فيه لرواد مواقع التواصل الاجتماعي حقيقة ما حدث، نافيا ادعاء إجبارهم على الجلوس على الأرض، مؤكدا أن الجامعة بها صالات رياضية على أعلى مستوى تخدم جميع الطلاب.
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