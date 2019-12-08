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مدرب مانشستر يونايتد بعد الفوز في الديربي: كان بإمكاننا إضافة المزيد من الأهداف

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:56 ص
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سولشاير
سولشاير
علي ماهر حلمي
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عبر أولي جونر سولشير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن سعادته بعد فوز فريقه في الديربي أمام نظيره فريق مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين مساء السبت علي ملعب الاتحاد الدولي بمدينة مانشستر.


تعرف علي تصريحات مدرب مانشستر يونايتد لقناة النادي الرسمية :

قال سولشير:"كنا رائعين في بداية اللقاء كنا استثنائيين كنا نهاجم في كل مرة نحصل فيها على الكرة وبدا الأمر وكأننا يمكننا أن نسجل في كل مرة كان بإمكاننا أن نسجل الثالث أو الرابع أو الخامس، وهذا دليل على تفوق الأولاد، لأنهم لعبوا بشكل جيد من الصعب للغاية اللعب أمام مان سيتي وكانوا يهاجمون من كل مكان وكل زاوية والأولاد دافعوا جيدًا”.


وأضاف مدرب مانشستر يونايتد:"لعبنا كرة قدم سريعة و هجومية حافظنا على الكرة جيدًا في بعض الأحيان أيضًا لم نكن نلعب كرات مباشرة أو طويلة مررنا على الأرض نقلات سريعة وأنا سعيد جدًا للأولاد أنهم يستحقون الفوز عندما تحصل على فترة استشفاء أقل من 24 ساعة، قبل مباراة توتنهام واليوم، يكون الأمر صعبًا، وقد تعرضنا للإرهاق شعرنا بالتعب في النهاية، لكنهم ناضلوا بعقلية قوية”.


واختتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلا:" لقد لونا المدينة باللون الأحمر الليلة سيكون علينا الاستمتاع بفوزنا سوف احتسي بضعة أكواب من النبيذ الأحمر الليلة هذه النتيجة الرائعة ستظل في ذاكرتي إلى جوار الفوز على باريس سان جيرمان بالتأكيد نحن سعداء للغاية من أجل مشجعينا أيضًا أخرجوا في المدينة واستمتعوا، التحضير الذي يقوم به فريق التدريب رائع والأولاد نفذوا خطتهم إلى حد الكمال وحارس السيتي قام ببعض التصديات الرائعة. لقد خلقنا الكثير من الفرص. يمكنك التحدث عن دفاعنا اليوم، لكن عليك أن تقول إن أدائنا الهجومي خاصة في النصف الأول كان رائعًا للغاية. في كل مرة كانت لدينا الكرة شعرت أنه يمكننا أن نسجل".
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