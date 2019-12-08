Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على آخر إنجازات مشروع مدينة الجلالة (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:46 ص
Advertisements
مدينة الجلالة
مدينة الجلالة
جرجس ميلاد
Advertisements
عرض برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، تقرير تليفزيوني عن مشروع مدينة الجلالة، بما يشمله من مناطق مختلفة "سكنية وترفيهية وسياحية وتعليمية".

ويعد منتجع الجلالة السياحى العالمى، أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، ويقام على مساحة ٥٠٠ فدان، ومن المتوقع أن يكون للمشروع مردود اقتصادي واستثماري كبير، ويحقق خطة الدولة في تنمية المناطق التى تتميز بطبيعة ساحرة، ويضم جامعة تشتمل على 14 كلية طبية وعلمية وهندسية وأكاديمية.

وتقام المدينة السكنية والجامعة فوق جبل الجلالة، بينما المنتجع السياحي بالقرب من الشاطئ، ويربط بينهما "تليفريك" على ارتفاع أكثر من 600 متر، ينقل المواطنين من وإلى الجانبين.

وعلق "أديب" قائلا إن مشروع "الجلالة" من المشروعات التى تم تنفيذها فعليا في صمت، دون ان يتم الاعلان عنها او يعلم بها اى شخص.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتجع الجلالة مدينة الجلالة

أخبار تهمك

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 10 ساعة

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ حوالي 7 ساعات

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على أبرز المشروعات التي تفقدها "السيسي" بهضبة الجلالة

بعد تفقد السيسي مشروع الجلالة.. أديب: "هتشوفوا الدولة هتعمل إيه في الصناعة"

"سياحية وترفيهية وصناعية".. مشروعات عالمية على أرض مدينة الجلالة

ما لا تعرفه عن محطة مياه الجلالة × 15 معلومة

يضم صالات تزحلق على الجليد وتلفريك.. تعرف على منتجع مدينة الجلالة

7 معلومات عن "تلفريك الجلالة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:30 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

06:24 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status