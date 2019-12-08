تعرف على آخر إنجازات مشروع مدينة الجلالة (فيديو)

عرض برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، تقرير تليفزيوني عن مشروع مدينة الجلالة، بما يشمله من مناطق مختلفة "سكنية وترفيهية وسياحية وتعليمية".





ويعد منتجع الجلالة السياحى العالمى، أحد أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، ويقام على مساحة ٥٠٠ فدان، ومن المتوقع أن يكون للمشروع مردود اقتصادي واستثماري كبير، ويحقق خطة الدولة في تنمية المناطق التى تتميز بطبيعة ساحرة، ويضم جامعة تشتمل على 14 كلية طبية وعلمية وهندسية وأكاديمية.





وتقام المدينة السكنية والجامعة فوق جبل الجلالة، بينما المنتجع السياحي بالقرب من الشاطئ، ويربط بينهما "تليفريك" على ارتفاع أكثر من 600 متر، ينقل المواطنين من وإلى الجانبين.





وعلق "أديب" قائلا إن مشروع "الجلالة" من المشروعات التى تم تنفيذها فعليا في صمت، دون ان يتم الاعلان عنها او يعلم بها اى شخص.