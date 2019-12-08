Advertisements
Advertisements
Advertisements

قبل ساعات من النهائي.. تعرف على مشوار السعودية والبحرين في خليجي 24

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:38 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أميرة فطيم
Advertisements
ينتظر عشاق كرة القدم المباراة الحاسمة التي تجمع بين المنتخب السعوديي ونظيره البحريني، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، على ملعب خليفة الدولي في نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" المقام في قطر.


وتأهل المنتخب السعودي عن المجموعة الثانية؛ بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة، برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب البحرين صاحب المركز الثاني من نفس المجموعة برصيد 4 نقاط.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مشوار منتخبي السعودية والبحرين في كأس الخليج العربي 2019 - 2020:-

مشوار المنتخب السعودي:-

مر المنتخب السعودي بلحظات في غاية الصعوبة منذ بداية مشواره في البطولة، حينما تلقى هزيمة قاسية أمام المنتخب الكويتي الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسرعان ما أعاد الأخضر هيبته بتحقيق انتصارين متتاليين على منتخب البحرين وعمان، ثم حقق فوزا ثمينا على المنتخب القطري، بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي، ليضرب موعد مع المنتخب البحريني في نهائي كأس الخليج العربي.


مشوار المنتخب البحريني:-

وعلى الجانب الأخر كان صعود البحرين في غاية الصعوبة والإثارة، حيث تأهل المنتخب البحريني إلى الدور نصف النهائي من كأس الخليج بعدما تصدر المجموعات الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف فقط عن المنتخب العماني، قبل أن يحقق فوزا صعبا، على منتخب العراق بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم، ليتأهل إلى نهائي البطولة.


ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد البحرين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي والبحرين والعراق، والساعة الخامسة بتوقيت جرينتش.


وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd1، التابعة لشبكة bein sports؛ وقناة الكأس، وقناة عمان سبورت، وقناة الكويت سبورت، المالكين لحقوق البث الحصري لمباريات كأس الخليج العربي "خليجي 24".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نهائي خليجي 24 اليوم نهائي خليجي 24 مبارايات كأس الخليج مبارايات اليوم كاس الخليج السعودية والبحرين

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 9 ساعات

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 7 ساعات

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مباراة السعودية والبحرين في خليجي 24 اليوم 30- 11 - 2019. مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين

التشكيل الرسمي للسعودية أمام البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 24".. مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر MATCH

موعد مباراة السعودية ضد عُمان اليوم «خليجي 24» مشاهدة مباراة عمان والسعودية بث مباشر beIN SPORT HD

التشكيل الرسمي للسعودية أمام عمان في كأس الخليج العربي "خليجي 24".. بث مباشر السعودية ضد عمان live hd

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة السعودية وعمان بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW saudi رابط ماتش السعودية WATCH LIVE

موعد مباراتي الدور نصف النهائي من كأس الخليج العربي "خليجي 24"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status