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بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السيارات (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:33 ص
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سيارات - أرشيفية
سيارات - أرشيفية
جرجس ميلاد
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زف المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار السيارات، مؤكدا أن هذا الوقت الافضل لشراء سيارة جديدة، لأن أسعار السيارات انخفضت بشكل كبير وكذلك هناك تخفيضات اخرى.

وأوضح "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "إم بى سى مصر"، إن هناك موجة من التخفيضات على أسعار السيارات، منذ بداية الشهر الجاري بهدف التخلص من الموديلات القديمة، بالاضافة إلى انخفاض سعر الدولار.

وأشار إلى أن أسعار بعض أنواع السيارات شهدت تخفيضا بالفعل، بالإضافة إلى أن هناك انخفاضًا في أسعار بعض أنواع السيارات مع بداية عام 2020، بالتزامن مع تطبيق "زيرو جمارك"، على السيارات المستوردة من تركيا بنسبة 10%، موضحا أن أسعار السيارات مرتبطة بسعر صرف الدولار.
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الكلمات المفتاحية

السيارات أسعار السيارات

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