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كلاكيت ثاني مرة.. صابرين تظهر من جديد بدون حجاب (صورة)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:49 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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خطفت الفنانة صابرين، الأنظار إليها بظهورها من جديد بعد خلعها الحجاب، الأمر الذي أثار مؤخرًا الجدل حولها وتعرضت بسببه لهجوم الجمهور.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة جديدة للفنانة صابرين، بعد تسجيل حلقة خاصة معها في برنامجها "أحلى النجوم" وذلك عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" معلقة عليه: "انتظروني في لقاء خاص مع صابرين".

وظهرت الفنانة صابرين بإطلالة جذابة للغاية وارتدت فستان بلون الأسود، ويعتبر ذلك ثاني ظهور لها بعد خلعها الحجاب.

والمقرر تتحدث الفنانة صابرين، عن أزمة خلعها الحجاب وكيف تلقت ردود أفعال الجمهور، كما تكشف عن أعمالها المقبلة

يذكر أن أخر أعمال الفنانة صابرين، مسلسل "فكرة بمليون جنية" والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019، وشاركها في البطولة الفنان علي ربيع.

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الكلمات المفتاحية

منوعات صابرين حجاب الفجر الفني الفجر

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