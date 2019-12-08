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موعد مباراة المصري وإينوجو رينجرز اليوم في دوري أبطال إفريقيا| مشاهدة مباراة المصري وإينوجو رينجرز بث مباشر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:11 ص
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المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، لاستضافة نظيره إينوجو رينجرز النيجيري، مساء اليوم الأحد 8 ديسمبر الجاري ضمن منافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.


ويستضيف ملعب الجيش بالسويس، مباراة الفريق البورسعيدي ضد ضيفه النيجيري، من أجل مواصلة تصدر مجموعته والمنافسة على بطاقة الصدارة.


موعد مباراة المصري وإينوجو رينجرز بالكونفدرالية

ويحل إينوجو رينجرز النيجيري ضيفًا في المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ويلعب المصري ضمن مجموعة تضم كل من "بيراميدز سبورت المصري، وإينوجو رينجرز النيجيري، ونواذيبو الموريتاني".


وكان بيراميدز قد فاز على رينجرز النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير، فيما فاز المصري ايضًا على نواذيبو الموريتاني بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى من دور المجموعات.


القنوات الناقله لمباراة المصري وإينوجو رينجرز بالكونفدرالية

ومن المقرر أن تُذاع مباراة المصري وإينوجو رينجرز النيجيري، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، beIN SPORTS HD1، الناقل الحصري لمباريات كأس الكونفدرالية والبطولات الإفريقية.


ويحتل بيراميدز سبورت صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط وبنفس الرصيد مع مواطنه المصري، إلا أنه يتفوق بفارق الأهداف، ويحتل رينجرز ونواذيبو الموريتاني المركزين الثالث والرابع على الترتيب بدون أي رصيد.
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الكلمات المفتاحية

مباراة المصري وإينوجو رينجرز كاس الكونفدرالية دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات المصري البورسعيدي

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