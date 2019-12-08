علي جمعة يكشف مصير المنتحر في الآخرة (فيديو)





أشار "جمعة" خلال حواره ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"، مع عمرو خليل وريهام إبراهيم، أن الإسلام عامل المنتحر معاملة حسنة، حيث سمح بتغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، مشيرا إلى أن حكم المنتحر في الآخرة شديد جدا، وهو أن يعذب في النار من جنس ما فعل.



وأوضح أن فعل الانتحار هو ذنب كبير، حيث أن قتل النفس من الكبائر التي حرمها الله، مؤكدا أنه على الإنسان عندما يصيبه أي فرح أو حزن يذكر ربه بالحمد لله والشكر له.



أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار السابق، أن المنتحر ليس كافرا، مشيرا إلى أن وصف المنتحر الأقرب هو "المذنب او الشرير"، مشددا على أن الانتحار نوع من أنواع الاعتراض على الله.