موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر

يشهد ملعب فيلا بارك بمدينة بيرمنجهام الإنجليزية معقل نادي أستون فيلا اليوم الأحد 8 ديسمبر مباراة هامة بين أصحاب الأرض ونادي ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسعى ليستر سيتي بقيادة مدربه الآيرلندي بريندان رودرجرز لتحقيق الفوز على الفيلانز، لإستعادة فارق النقاط الثمانية مع ليفربول الفائز على بورنموث بثلاثية.



