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موعد مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا اليوم| مشاهدة مباراة ليستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:05 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يشهد ملعب فيلا بارك بمدينة بيرمنجهام الإنجليزية معقل نادي أستون فيلا اليوم الأحد 8 ديسمبر مباراة هامة بين أصحاب الأرض ونادي ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، في الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويسعى ليستر سيتي بقيادة مدربه الآيرلندي بريندان رودرجرز لتحقيق الفوز على الفيلانز، لإستعادة فارق النقاط الثمانية مع ليفربول الفائز على بورنموث بثلاثية.


ترتيب ليستر سيتي وأستون فيلا
 قبل مباراة الجولة 16 يحتل ليستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بفارق 11 نقطة خلف المتصدر ليفربول، بينما يقبع أستون فيلا في المركز الثامن عشر برصيد 15 نقطة.

التشكيل المتوقع للفريقين
 ومن المتوقع أن يدفع المدرب دين سميث بالأسماء التالية: حراسة المرمى: توم هيتون خط الدفاع: مات تارجيت – تايرون مينجز – إيزري كونسا – فريدريك جويلبيرت خط الوسط: دوجلاس لويز – مارفيليوس نكامبا – جون ماكجين خط الهجوم: جاك جيرليش – ويسلي – محمود حسن تريزيجيه.

بينما ستكون تشكيلة ليستر سيتي حسب التوقعات كما يلي.
حراسة المرمى: كاسبر شمايكل خط الدفاع: ريكاردو بيريرا – جوني إيفانز – سالجار سونسيو – بين تشيلويل خط الوسط: جيمس ماديسون – ويلفريد نديدي – يوري تليمانس خط الهجوم: أيوزي بيريز – جيمي فاردي – هارفي بارنز.

موعد مباراة ليستر سيتي ضد أستون فيلا والقنوات الناقلة
 تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports بتعليق خالد الحدي.
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