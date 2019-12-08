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"شهامة ورجولة".. ضابط شرطة ينقذ مسن من برد الشتاء في لافتة إنسانية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:54 ص
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وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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استمرارا للمواقف الإنسانية من ضباط الشرطة، تبرع النقيب عبدالرحمن الشريف، معاون مباحث قسك شرطة ثاني المنتزه، بمبلغ قيمته 1900 جنيها، لصالح أحد المسنين لمنع طرده من مسكنه.

كان "الشريف"، قد تلقى بلاغا يفيد وقوع مشاجرة بين المسن، ومالك العقار لعدم سداد القيمة الإيجارية، وبدلا من طرد المسن تبرع له بالمبلغ من أجل البقاء في مسكنه.

كما قام الضابط، بالاتصال بسيارة إسعاف، وإحضار كرسي متحرك لنقل العجوز إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية للرجل المسن.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الداخلية ضباط الشرطة

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