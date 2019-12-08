هنا الزاهد وشقيقاتها يتصدرن تريند يوتيوب بمشاهدات قياسية





احتلت حلقة الفنانة هنا الزاهد، وشقيقاتها فرح ونور مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامجها "معكم" الذي يعرض عبر فضائيه "cbc" مركزًا متقدمًا قائمة تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.وحصلت الحلقة على نسبة مشاهدات عالية، حيث يعد ذلك أول ظهور إعلامي لها بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي.ودائمًا ماتظهر نور وفرح مع شقيقتهما هنا الزاهد في عدة مناسبات، وعبر صفحاتهن الشخصية، بمواقع التواصل الاجتماعي.وتحدثت هنا الزاهد خلال البرنامج، عن كواليس تعبها أثناء شهر العسل بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي بحفل زفاف ضخم، ولكن الحسد عرف طريقهما وزارهما ووضع بصمته عندما مرضت هنا بعد الزفاف وأيضًا توفى زوج والدتها الفنان طلعت زكريا، الذي كانت تحبه كثير وتعتبر بمثابة والداها.