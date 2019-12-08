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نهائي كأس الخليج العربي.. سجل المنتخبات الفائزة باللقب عبر التاريخ

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:29 ص
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كاس الخليج العربي
كاس الخليج العربي
علاء خليف
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب العاصمة القطرية "الدوحة" مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، لمتابعة مباراة نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24)، والتي ستجمع بين منتخبي السعودية والبحرين على أرضية ستاد عبد الله بن خليفه - "الدحيل".


موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي بين السعودية والبحرين:

تقام مباراة نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24) بين السعودية والبحرين اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 على ستاد الدحيل في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، و8:00 مساءًا بتوقيت أبوظبي، و4 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستذاع المباراة عبر عدة قنوات هي:


• OMAN SPORTS HD - أحمد الكعبي
• Kuwait TV Sport - ابراهيم الهشال
• Alkass One HD - خليل البلوشي
• Alkass Two HD - أحمد الطيب
• beIN Sports HD - يوسف سيف


مشوار السعودية والبحرين حتي الوصول لنهائي (خليجي 24):

تواجد المنتخبين السعودي والبحريني ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج، واستطاع منتخب السعودية تصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من (فوزين وخسارة)، بينما احتل منتخب البحرين المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط من (فوز وخسارة وتعادل).


وفي الدور نصف النهائي تقابل منتخب السعودية مع منتخب قطر وتغلب عليه بنتيجة بهدف دون مقابل، بينما تغلب منتخب البحرين على نظيره منتخب العراق بنتيجة 5 – 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.


سجل المنتخبات الفائزة بكأس الخليج العربي عبر التاريخ:

نجحت 6 منتخبات فقط في التتويج بكأس الخليج العربي منذ النسخة الأولي للبطولة والتي أقيمت بالبحرين وتوج منتخب الكويت بلقبها، وجاء سجل المتوجين بلقب البطولة عبر التاريخ كالتالي:


1- الكويت – 10 ألقاب (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010)
2- السعودية – 3 ألقاب (1994، 2002، 2003)
3- قطر – 3 ألقاب (1992، 2004، 2014)
4- العراق – 3 ألقاب ( (1979، 1984، 1988)
5- الإمارات – لقبين (2007، 2013)
6- عمان – لقبين (2009، 2017)


ويسعي منتخب السعودية للتتويج بلقب البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بينما يبحث منتخب البحرين عن أول ألقابه بالبطولة، بعدما حصل على "وصافة" البطولة 4 مرات سابقة أعوام 1970، 1982، 1992، 2003.
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