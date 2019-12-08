نهائي كأس الخليج العربي.. سجل المنتخبات الفائزة باللقب عبر التاريخ

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب العاصمة القطرية "الدوحة" مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، لمتابعة مباراة نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24)، والتي ستجمع بين منتخبي السعودية وال بحرين على أرضية ستاد عبد الله بن خليفه - "الدحيل".





موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي بين السعودية والبحرين:



تقام مباراة نهائي كأس الخليج العربي (خليجي 24) بين السعودية والبحرين اليوم الأحد 8 / 12 / 2019 على ستاد الدحيل في تمام الساعة 6:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، و8:00 مساءًا بتوقيت أبوظبي، و4 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستذاع المباراة عبر عدة قنوات هي:





• OMAN SPORTS HD - أحمد الكعبي

• Kuwait TV Sport - ابراهيم الهشال

• Alkass One HD - خليل البلوشي

• Alkass Two HD - أحمد الطيب

• beIN Sports HD - يوسف سيف





مشوار السعودية والبحرين حتي الوصول لنهائي (خليجي 24):



تواجد المنتخبين السعودي والبحريني ضمن المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج، واستطاع منتخب السعودية تصدر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من (فوزين وخسارة)، بينما احتل منتخب البحرين المركز الثاني بالمجموعة برصيد 4 نقاط من (فوز وخسارة وتعادل).





وفي الدور نصف النهائي تقابل منتخب السعودية مع منتخب قطر وتغلب عليه بنتيجة بهدف دون مقابل، بينما تغلب منتخب البحرين على نظيره منتخب العراق بنتيجة 5 – 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2.





سجل المنتخبات الفائزة بكأس الخليج العربي عبر التاريخ:



نجحت 6 منتخبات فقط في التتويج بكأس الخليج العربي منذ النسخة الأولي للبطولة والتي أقيمت بالبحرين وتوج منتخب الكويت بلقبها، وجاء سجل المتوجين بلقب البطولة عبر التاريخ كالتالي:





1- الكويت – 10 ألقاب (1970، 1972، 1974، 1976، 1982، 1986، 1990، 1996، 1998، 2010)

2- السعودية – 3 ألقاب (1994، 2002، 2003)

3- قطر – 3 ألقاب (1992، 2004، 2014)

4- العراق – 3 ألقاب ( (1979، 1984، 1988)

5- الإمارات – لقبين (2007، 2013)

6- عمان – لقبين (2009، 2017)