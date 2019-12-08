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"10 آلاف رسالة من الجمهور ذهبت هدرا".. تامر حسني يكشف مفاجأة بعد دخولة جينيس

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:42 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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قال الفنان تامر حسني، إن أكثر المشاهد التي أثر من خلالها في جمهوره مشاهد من فيلمه "نور عيني" حيث جعلت بعض الشباب يبتعجون عن إدمان المخدرات، لافتا إلى أنه هناك بعض الأغاني التي قدمها وكانت رسالة حقيقية للجمهور. 

وأضاف تامر حسني خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامي وائل الأبراشي لبرنامج كل يوم المذاع على قناة "on e"، عن حصوله على جائزة موسوعة جينيس، كأثر فنان مؤثر في العالم أنه حصل على أكبر رسائل في العالم من تأثر الجمهور، وأغنية "أنا مش عارف اتغير" أثرت في الجمهور حول العالم".

وأشار تامر حسني، إلى أن هناك كمية الرسائل كانت مكتوبة بكلمات عامية لم تأخذ بها جينيس، لافتًا إلى أن عددها أكثر من 10 آلاف رسالة، مشيرًا إلى أنهم يقبلون الرسائل المكتوب بها كيف تأثر الشخص بالفنان.

وأكمل حديثه" كسرت رقم القياسى للفنان العالمى روبرت داوني ، فى حصوله على أكبر كمية من كروت الدعوات، ولكنه حصل عليها من نوع الفن التأثيرى، وهى بمعنى أنه قام بتغير عدد كبيرة من الجمهور من خلال الأغانى والأفلام الخاصة به خلال مسيرته".

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الكلمات المفتاحية

منوعات فنان جينيس الفنان تامر حسنى الفجر الفني

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