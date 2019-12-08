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موعد مباراة نهائي خليجي 24 اليوم| ميعاد مباراة السعودية والبحرين 8/12/2019| مشاهدة مباراة السعودية بث مباشر

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 01:08 ص
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يحتضن ستاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة القطرية الدوحة، المباراة النهائية للنسخة 24 من بطولة كأس الخليج العربي، والتي ستجمع بين منتخب السعودية، ونظيره منتخب البحرين مساء اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر ديسمبر الجاري.


طريق السعودية والبحرين حتي الوصول لنهائي كأس الخليج العربي:

استهل منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) بالخسارة أمام منتخب الكويت بنتيجة 3-1، بينما فاز علي البحرين 2-0 في مباراة الجولة الثانية بمرحلة المجموعات، ثم تغلب على منتخب عمان 3-1 في الجولة الثالثة، ليتأهل للدور نصف النهائي، وتقابل مع منتخب قطر وتغلب عليه 1-0.


أما منتخب البحرين بدأ مشواره في البطولة بالتعادل السلبي مع منتخب عمان، ثم خسر أمام السعودية بنتيجة 2-0، قبل أن يتغلب في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات على منتخب الكويت بنتيجة 4-2، وتأهل لملاقاة منتخب العراق في الدور نصف النهائي، وتغلب عليه بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.


موعد مباراة نهائي كأس الخليج العربي بين السعودية والبحرين:

تنطلق أحداث المواجهة المثيرة بين السعودية والبحرين اليوم الأحد 8 – 12 – 2019 في نهائي كأس الخليج العربي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وستقام المباراة على ستاد عبد الله بن خليفة الخاص بنادي "الدحيل" بعدما قررت اللجنة المنظمة نقل المباراة من ملعب "خليفة الدولي".


القنوات الناقلة لمباراة السعودية والبحرين في نهائي كأس الخليج العربي:

تذاع مباراة نهائي كأس الخليج العربي بين السعودية والبحرين اليوم الأحد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة الناقل الرسمي لمباريات البطولة، حيث تنقل المباراة النهائية عبر شاشة قناة bein sports hd بتعليق (يوسف سيف)، كما ستذاع المباراة عبر قنوات الكاس القطرية alkass one hd، alkass two hd بتعليق (أحمد الطيب – خليل البلوشي)، كما يوفر موقعنا الفجر الرياضي روابط بث مباشر للمباراة بجودة فائقة وتناسب جميع السرعات.
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