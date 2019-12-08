"أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري".. تعرف على طقس اليوم الأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد، 8 ديسمبر 2019، حيث يسود طقس مائل للدافئ حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهاراً بارد ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على السواحل الغربية، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا.





أما عن حالة الموج البحر المتوسط، فهي معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح شمالية غربية، وحالة الموج في البحر الأحمر معتدلة، ويتراوح ارتفاعها من متر ونصف المتر إلى مترين، ولارياح شمالية غربية.





وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية كالتالي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 16.





شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 15.





طنطا العظمى 22 والصغرى 15.





دمنهور العظمى 22 والصغرى 16.





الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 17.





بلطيم العظم 22 والصغرى 16.





مطروح العظمى 21 والصغرى 17.





السلوم العظمى 21 والصغرى 14.





سيوة العظمى 23 والصغرى 09.





بورسعيد العظمى 22 والصغرى 16.





دمياط العظمى 22 والصغرى 17.





الزقازيق العظمى 22 والصغرى 12.





الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 10.





السويس العظمى 23 والصغرى 14.





العريش العظمى 22 والصغرى 13.





رفح العظمى 22 والصغرى 12.





رأس سدر العظمى 23 والصغرى 15.





نخل العظمى 20 والصغرى 07.





نويبع العظمى 24 والصغرى 16.





طابا العظمى 20 والصغرى 11.





كاترين العظمى 18 والصغرى 05.





الطور العظمى 24 والصغرى 15.





شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 18.





الغردقة العظمى 26 والصغرى 18.





مرسى علم العظمى 25 والصغرى 19.





الفيوم العظمى 23 والصغرى 14.





بني سويف العظمى 22 والصغرى 13.





المنيا العظمى 22 والصغرى 12.





أسيوط العظمى 23 والصغرى 11.





سوهاج العظمى 24 والصغرى 13.





قنا العظمى 24 والصغرى 13.





الاقصر العظمى 24 والصغرى 12.





أسوان العظمى 25 والصغرى 14.





أبو سمبل العظمى 24 والصغرى 13.





الوادي الجديد العظمى 23 والصغرى 15.





شلاتين العظمى 28 والصغرى 18.





أبو رماد العظمى 27 والصغرى 17.





حلايب العظمى 25 والصغرى 20.





راس حدربة العظمى 25 والصغرى 19.