لقاء السيسي بالمنتخب الأوليمبي.. معدلات الانتحار.. أبرز اخبار توك شو السبت

داليا حسين – كساب احمد – هدى عبد الرازق – رقية جمال – جرجس ميلاد



تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وهذه أبرزها:



أكد المهندس عبد السلام جابر، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري، دخول مصر في مستوى الفقر المائي، مؤكدا أن مصر تقابل مخاطرا على المستوى الخارجي والداخلي، مشيرًا إلى أن دول المنبع بدأت تبني سدودا على النيل، بالإضافة إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فضلًا عن التحدي الداخلي الأكبر الذي يواجهنا وهو الزيادة السكانية المطردة.



فيما بثت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا يستعرض تفاصيل محاولة استغلال مذيع إخواني حالات الانتحار في مصر لنشر الفوضى والتحريض على العنف ضد الدولة المصرية، مستغلا حالات الانتحار.

رئيس "حماية النيل بالري": مصر تحت خط الفقر المائي

أكد المهندس عبد السلام جابر، رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل بوزارة الري، دخول مصر في مستوى الفقر المائي، مؤكدا أن مصر تقابل مخاطرا على المستوى الخارجي والداخلي، مشيرًا إلى أن دول المنبع بدأت تبني سدودا على النيل، بالإضافة إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فضلًا عن التحدي الداخلي الأكبر الذي يواجهنا وهو الزيادة السكانية المطردة. مذيع إخواني يستغل حالات الانتحار لنشر الفوضى والتحريض على العنف

فيما بثت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا مصورا يستعرض تفاصيل محاولة استغلال مذيع إخواني حالات الانتحار في مصر لنشر الفوضى والتحريض على العنف ضد الدولة المصرية، مستغلا حالات الانتحار.



وفجر الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، مفاجأة حول احصائية حالات الانتحار في مصر بالمقارنة بباقي دول العالم، موضحا أن الاحصائيات تؤكد أن مصر من أقل دول العالم في معدلات الانتحار، بدليل أن هناك دول أقل من مصر في التعداد، مثل انجلترا وفرنسا، وبها نسب كبيرة من المنتحرين. أستاذ طب نفسي يكشف مفاجأة عن معدلات الانتحار في مصر

وفجر الدكتور هاشم بحري، أستاذ الطب النفسي، مفاجأة حول احصائية حالات الانتحار في مصر بالمقارنة بباقي دول العالم، موضحا أن الاحصائيات تؤكد أن مصر من أقل دول العالم في معدلات الانتحار، بدليل أن هناك دول أقل من مصر في التعداد، مثل انجلترا وفرنسا، وبها نسب كبيرة من المنتحرين.



كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعاتها لحالة طقس الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، حيث تشهد البلاد طقسًا مائلًا للدافئ حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الأحد

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعاتها لحالة طقس الأحد الموافق 8 ديسمبر 2019، حيث تشهد البلاد طقسًا مائلًا للدافئ حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.







"أبوحامد" يفجر مفاجأة حول تطبيق حكم الإدارية العليا بشأن العلاوات الخمس

وفجر محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، مفاجأة صادمة لأصحاب المعاشات، قائلا إن حكم الإدارية العليا بحق العلاوات الخمس، إذا طبق فستنخفض المعاشات، على عكس ما يتوقع أصحاب المعاشات، لافتَا إلى أن البعض يُوهم أصحاب المعاشات بأن هناك حكم يزيد المعاشات،ـ على خلاف الواقع.



عرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر موقع "الفيسبوك"، مقطع فيديو يرصد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاعبين واللاعبات والمدربين الذين حققوا بطولات قارية وعالمية، ومنحهم الأوسمة الرياضية.

رسالة السيسي للرياضيين الحاصلين على بطولات بعد تكريمهم (فيديو)

عرض السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر موقع "الفيسبوك"، مقطع فيديو يرصد تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاعبين واللاعبات والمدربين الذين حققوا بطولات قارية وعالمية، ومنحهم الأوسمة الرياضية.







شوقي غريب يكشف تفاصيل لقاء المنتخب الأوليمبي بـ السيسي

وأعرب الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن سعادته بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الأوليمبي اليوم، قائلا: "الأجواء كانت حلوة جدًا، شعرنا بنفس شعورنا يوم ما الحكم صفر وأخدنا الكأس".



ووجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي: "هل استشفيت الرئيس السيسي أهلاوي ولا زملكاوي.. ده شىء يهم المصريين".

عمرو أديب لـ شوقي غريب: "الريس أهلاوي ولا زملكاوي".. والأخير يرد

ووجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي: "هل استشفيت الرئيس السيسي أهلاوي ولا زملكاوي.. ده شىء يهم المصريين".



قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن تطوير التعليم وقدرات المعلمين لن تحدث في يوم وليلة، ولكن قطار التطوير تحرك بالفعل، مؤكدًا أن الوزارة واعية جدًا بالحشو في المناهج وتعمل على تطويره. التعليم: لا نرخص "السناتر".. والتطوير لن يحدث في يوم وليلة

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن تطوير التعليم وقدرات المعلمين لن تحدث في يوم وليلة، ولكن قطار التطوير تحرك بالفعل، مؤكدًا أن الوزارة واعية جدًا بالحشو في المناهج وتعمل على تطويره.