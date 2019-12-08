ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية



اختتمت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت فوز ممثلي مصر بالبطولة، حيث تغلب الأهلي على نظيره الهلال السوداني بنتيجة 2-1، بينما فاز الزمالك على فريق

أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل.





وشهدت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي تفوق ملحوظ للأندية العربية خلال تلك الجولة، حيث فازت أندية الرجاء المغربي، والأهلي والزمالك، والترجي، والنجم الساحلي.