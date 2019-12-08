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ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:51 ص
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ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا
ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا
علاء خليف
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اختتمت منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وشهدت فوز ممثلي مصر بالبطولة، حيث تغلب الأهلي على نظيره الهلال السوداني بنتيجة 2-1، بينما فاز الزمالك على فريق أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون مقابل.


وشهدت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات الإفريقي تفوق ملحوظ للأندية العربية خلال تلك الجولة، حيث فازت أندية الرجاء المغربي، والأهلي والزمالك، والترجي، والنجم الساحلي.


بينما تعادل الوداد المغربي مع ماميلودي صن داونز، واتحاد الجزائر مع بترو أتليتكو، وخسر الهلال السوادني أمام الأهلي المصري، كما خسر شبيبة القبائل أمام الترجي التونسي.


ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء الجولة الثانية:


- المجموعة الأولي:

تغلب الزمالك على نظيره أول أغسطس الأنجولي 2-0 في المباراة التي جمعتهما بالقاهرة، بينما واصل فريق مازيمبي انتصاراته بالفوز خارج ملعبه على فريق زيسكو يونايتد الزامبي 2-1.

1- مازيمبي .. 6 نقاط
2- الزمالك .. 3 نقاط
3- زيسكو يونايتد.. 1 نقطة
4- أول أغسطس .. 1 نقطة


- المجموعة الثانية:

فاز النجم الساحلي التونسي خارج ملعبه على فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي 3-0، بينما فاز الأهلي المصري على الهلال السوداني 2-1 في المباراة التي اقيمت على ستاد السلام.

1- النجم الساحلي.. 6 نقاط
2- الأهلي .. 3 نقاط
3- الهلال .. 3 نقاط
4- بلاتينيوم ستارز .. بدون نقاط


- المجموعة الثالثة:

تعادل بترو أتليتكو الأنجولي على ملعبه مع فريق اتحاد الجزائر 1-1، كما تعادل الوداد المغربي سلبيًا مع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

1- ماميلودي صن داونز .. 4 نقاط
2- اتحاد الجزائر .. 2 نقطة
3- الوداد المغربي .. 2 نقطة
4- بترو أتليتكو .. 1 نقطة

- المجموعة الرابعة:

حقق فريق الترجي التونسي فوزًا ثمينًا على ملعبه أمام فريق شبيبة القبائل بهدف دون رد، كما فاز فريق الرجاء المغربي على فيتا كلوب الكونغولي 1-0 في المباراة التي جمعتهما بالكونغو الديمقراطية.

1- الترجي التونسي.. 6 نقاط
2- شبيبة القبائل.. 3 نقاط
3- الرجاء المغربي.. 3 نقاط
4- فيتا كلوب .. بدون نقاط
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