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تردد القناة الناقلة لمسلسل "المؤسس عثمان"

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:45 ص
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بوابة الفجر
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تذاع الأربعاء من كل أسبوع أحدث حلقات مسلسل "المؤسس عثمان" والذي يعد تكملة للمسلسل الشهير "أرطغرل".

المؤسس عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم وإخراج متين جوناي.

القنوات الناقلة للمؤسس عثمان
ويتم عرض الملسسل على قناة  ATV التركية، ويقدم "الفجر الفني" ترددات القناة على الأقمار الصناعية.

"أبطال المسلسل"
بطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.

"قصة المسلسل"
تدور أحداث المسلسل حول قيام الدولة العثمانية ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وهو ثالث (وأصغر) أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، ويقوم بإنشاء الدولة العثمانية. 

تردد القناة الناقلة لمسلسل "المؤسس عثمان"
تردد القناة الناقلة لمسلسل "المؤسس عثمان"
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