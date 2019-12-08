ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة ومايوركا







إنتهت مباريات اليوم السبت من الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني، بفوز القطبين ريال مدريد وبرشلونة على إسبانيول وريال مايوركا على الترتيب، ليتواصل الصراع بين العلاقين على صدارة الليجا.





ولم يشهد صراع الصداة أي جديد، لتستمر المطاردة بينهما ربما لمواجهة الكلاسيكو في يوم 18 ديسمبر الجاري.





خماسية كتالونية



حقق نادي برشلونة فوزاً كاسحاً على ضيفه مايوركا بملعب كامب نو، بخماسية مقابل هدفين، سجل منها نجم الفريق ليونيل ميسي ثلاثية، وأنطوان جريزمان ولويس سواريز هدفاً واحداً، بينما سجل أنتي بوديمير هدفي الضيوف.





فوز مدريدي



وكان ريال مدريد قد حقق فوزاً سهلاً على ضيفه إسبانيول في ملعب سانتياجو بيرنابيو بثنائية دون رد، سجلها الثنائي الفرنسي رافائي فاران وكريم بنزيما.