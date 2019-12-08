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"قصور الثقافة" توضح تفاصيل أزمة منتقبة كفر الدوار (فيديو)

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 03:16 ص
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منتقبة
منتقبة
هدى عبدالرازق
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عقب أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، على الضجة المثارة بشأن تعيين منى القماح منتقبة مديرة بقصر الثقافة بكفر الدوار، مشيرًا إلى أن إصدار قرار بتعيين مؤقت لا يترتب عليه أي حقوق تعيين، مؤكدا أنها لم يتم ضررها ماليا أو إداريا أو وظيفيا.


وأشار "عواض"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه جاري فحص كل الخطوات التي تم اتخاذها لتعيين الزميلة المنتقبة، منوها بأن الهيئة عندما تقدم خدماتها للمواطنين وتتلقى شكاوى من الجمهور فلابد من إصلاح الخطأ.


وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أن القانون لا يمنع تعيين منتقبة في وظيفة ما داخل الوزارة، واللجان هى صاحبة القرار وفقا للمعايير، متابعا: "من مبادئنا نختار الأنسب في التواصل مع الناس، والأكفأ فنيا".

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