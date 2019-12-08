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تعرف علي موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة و ريال مدريد بالدوري الاسباني

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:35 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يستضيف نادي برشلونة على أرضه ووسط جماهيره نظيره فريق ريال مدريد في كلاسيكو الأرض في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز يوم 18 سبتمبر الجاري على ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة و الحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.


ويدخل كلا الناديين كلاسيكو الأرض وهما في صدارة ترتيب بطولة الدوري الدوري الاسباني الممتاز بعد مرور 16 جولة من عمر البطولة الاسبانية.


وكانت رابطة الدوري الإسباني "ليجا" قد أعلنت هذا الشهر عن إقامة مباراة كلاسيكو الأرض بين نادي برشلونة ونظيره نادي ريال مدريد بشكل رسمي يوم 18 ديسمبر الجاري بعد تأجيل المباراة في وقت سابق بسبب الأحداث السياسية في إقليم كتالونيا مما أدى الي تأجيلها لدواعي أمنية.


ويسعي نادي برشلونة لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط لفض الشراكة مع ريال مدريد على صدارة ترتيب بطولة الدوري الاسباني الممتاز بينما يرغب النادي الملكي في استمرار النتائج الإيجابية وسلسلة الانتصارات في بطولة الدوري الاسباني الممتاز مع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد للمنافسة علي لقب الليجا هذا الموسم بعد غياب طويل.
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