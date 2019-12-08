"وادي الارواح" يفوز بجائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

فاز الفيلم الكولومبي ”وادي الارواح“ للمخرج نيكولاس رينكون بجائزة أفضل فيلم في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي أعلن جوائزه مساء يوم السبت.





وذهبت جائزة لجنة التحكيم مناصفة للفيلمين الصيني ”صورة من الفسيفساء“ للمخرج جاي يي شيانغ والسعودي ”آخر زيارة“ للمخرج عبد المحسن الضبعان.





كما ذهبت جائزة أفضل دور نسائي مناصفة للممثلتين البريطانيتين نيكولا بيرلي وروكسان سكريمشو بطلتي فيلم ”لين ولوسي“ للمخرج فيصل بوليفة.





وحصل الممثل الاسترالي توبي والاس على جائزة أفضل دور رجالي عن دوره في فيلم (بيبي تيث) للمخرجة شانون ميرفي.





ولم يكن الممثل حاضرا وتسلم الجائزة بدلا منه الممثل الاسترالي بن ميندلسون.





وذهبت جائزة أفضل اخراج إلي المخرج التونسي علاء الدين سليم عن فيلمه ”طلامس“.





وقبل توزيع الجوائز قالت رئيسة لجنة التحكيم إن مشاهدة أفلام المسابقة كانت بمثابة مغامرة.



