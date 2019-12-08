تعليق صادم لـ فريدة الشوباشي على ارتداء المرأة للنقاب في الشارع (فيديو)

عقبت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية، على الضجة التي أثيرت مؤخرا بشأن تعيين منتقبة مديرة بقصر الثقافة بكفر الدوار، معتبرة أنه نوع من التعسف في استعمال الحق، وهو ضد الشريعة الإسلامية.





وأشارت "الشوباشي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن السيدات في الحرم المكي لا تخفي وجوهها، منوهة بأن الشريعة الإسلامية هى التي استحدثت مبدأ عدم التعسف في استخدام الحق، فمن حق الشخص أن يرى وجه من يتحدث إليه، وإلا سيكون نوع من القمع.





وأضافت أنها ترى أنه من الأفضل منع ارتداء النقاب، معقبة: "اللي تلبس النقاب تقعد في بيتها، من حقي أعرف مين بيكلمني ده نوع من الأمان"، معتبرة أن ارتداء المرأة للنقاب هو إهانة لرجال العرب والمسلمين "إنه ميقدرش يشوف وش واحدة ست في الشارع من غير ما يفكر في حاجة متتعملش إلا في أوضة ضلمة".