رانيا يوسف تقع في فخ التقليد وتظهر بنفس فستان هذه الفنانة (صورة)





أشعلت الفنانة رانيا يوسف، الأجواء بموقع تبادل الصور إنستجرام، بإطلالة أنثوية بامتياز، ظهرت من خلالها بفستان طويل من قماش التايجر، المزين بالورود الحمراء.ولكن بالرغم من أناقة فستان رانيا يوسف، إلا أنها وقعت في فخ التقليد، لأن هذا الفستان هو نسخة طبق الأصل من الآخر الذي كانت ترتديه النجمة ياسمين عبد العزيز، في حلقتها الشهيرة مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم، المذاع عبر فضائية cbc.ويبدو أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تربصوا لإطلالة رانيا يوسف، وتداولوا صورة مجمعة لها ولياسمين، وانقسمت الآراء حينها.فهناك فئة منهم رأت أن رانيا يوسف كانت لائقة لهذا الفستان أكثر من ياسمين ولاسيما وأن طولها مناسب له وللتصميم الخاص به، فيما رأت مجموعة أخرى أن ياسمين كانت الأجمل في هذه الإطلالة، وهناك تعليقات أخرى اختلفت مع هذا وذاك وعبر أصحابها عن عدم إعجابهم بالفستان وألوانه ولاسيما وأنه كان مكتظ التفاصيل.