مانشستر يونايتد لا يخسر أمام كبار الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب فريق مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الموافق 7 ديسمبر لعام 2019 علي ستاد الاتحاد معقل السيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).





سجل ماركوس راشفورد أول أهداف مانشستر يونايتد بالدقيقة 23 من ركلة جزاء، وأضاف زميله أنتوني مارسيال الهدف الثاني للشياطين الحمراء بالدقيقة 29، بينما جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق اللاعب نيكولاس أوتامندي بالدقيقة 85 من زمن المباراة.





بهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلي 24 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة بالمركز الثالث بالترتيب، خلف فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، وليفربول المتصدر برصيد 46 نقطة.





مانشستر يونايتد لا يسقط أمام الكبار في الدوري الإنجليزي





علي الرغم من ابتعاد مانشستر يونايتد عن مراكز الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتذبذب نتائجه بالموسم الحالي، لكنه حقق نتائج جيدة أمام عمالقة البريميرليج هذا الموسم، حيث لم يخسر أمام السداسي الكبار بالنسخة الحالية للبطولة حتي ليفربول المتصدر وجاءت نتائجه أمامهم كالتالي:





- تشيلسي:





حقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضًا على تشيلسي صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، بنتيجة 4-0 في مباراة الجولة الأولي بالبطولة.





- ليستر سيتي:





فاز مانشستر يونايتد أيضا على فريق ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني بالترتيب، بنتيجة 1-0 في لقاء الجولة الرابعة بالبريميرليج.





- أرسنال:





تعادل مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.





- ليفربول:





لم يستطيع ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الفوز علي مانشستر يونايتد وتعادل معه 1-1 في لقاء الجولة التاسعة بالبريميرليج.





- توتنهام:





فاز مانشستر يونايتد على نظيره توتنهام صاحب المركز السادس، بنتيجة 2-1 في الجولة الـ15.





- مانشستر سيتي:





تفوق مانشستر يونايتد على جاره اللدود فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، وتغلب عليه بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة السادسة عشر بالبطولة.



