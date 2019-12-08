Advertisements
Advertisements
Advertisements

مانشستر يونايتد لا يخسر أمام كبار الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب فريق مانشستر سيتي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الموافق 7 ديسمبر لعام  2019 علي ستاد الاتحاد معقل السيتي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

سجل ماركوس راشفورد أول أهداف مانشستر يونايتد بالدقيقة 23 من ركلة جزاء، وأضاف زميله أنتوني مارسيال الهدف الثاني للشياطين الحمراء بالدقيقة 29، بينما جاء هدف مانشستر سيتي عن طريق اللاعب نيكولاس أوتامندي بالدقيقة 85 من زمن المباراة.

بهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر يونايتد إلي 24 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 32 نقطة بالمركز الثالث بالترتيب، خلف فريق ليستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة، وليفربول المتصدر برصيد 46 نقطة.

مانشستر يونايتد لا يسقط أمام الكبار في الدوري الإنجليزي

علي الرغم من ابتعاد مانشستر يونايتد عن مراكز الصدارة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وتذبذب نتائجه بالموسم الحالي، لكنه حقق نتائج جيدة أمام عمالقة البريميرليج هذا الموسم، حيث لم يخسر أمام السداسي الكبار بالنسخة الحالية للبطولة حتي ليفربول المتصدر وجاءت نتائجه أمامهم كالتالي:

- تشيلسي:

حقق مانشستر يونايتد فوزًا عريضًا على تشيلسي صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، بنتيجة 4-0 في مباراة الجولة الأولي بالبطولة.

- ليستر سيتي:

فاز مانشستر يونايتد أيضا على فريق ليستر سيتي الذي يحتل المركز الثاني بالترتيب، بنتيجة 1-0 في لقاء الجولة الرابعة بالبريميرليج.

- أرسنال:

تعادل مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

- ليفربول:

لم يستطيع ليفربول متصدر الدوري الانجليزي الفوز علي مانشستر يونايتد وتعادل معه 1-1 في لقاء الجولة التاسعة بالبريميرليج.

- توتنهام:

فاز مانشستر يونايتد على نظيره توتنهام صاحب المركز السادس، بنتيجة 2-1 في الجولة الـ15.

- مانشستر سيتي:

تفوق مانشستر يونايتد على جاره اللدود فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، وتغلب عليه بنتيجة 2-1 في لقاء الجولة السادسة عشر بالبطولة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مبارايات اليوم مبارايات الدوري الإنجليزي ماتش مانشستر سيتي اليوم رتيب الدوري الإنجليزي ديربي مانشستر

أخبار تهمك

"كورة لايف" TODAY BARCA مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر FILGOAL رابط ماتش البرسا PLUS NOW بدون تقطيع شووت

منذ حوالي 3 ساعات

LIVE| مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو اليوم السبت 7/12/2019 بث مباشر في الدوري الايطالي بدون تقطيع match

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

الآن

مشاهدة مباراة الزمالك وأول أغسطس بث مباشر مجانًا على Time Sport تايم سبورت.. شاهد مباراة الزمالك بث مباشر مجانًا live hd

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت MATCHDAY» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر YALLAKORA كورة لايف I7SRY رابط beIN سبورت

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة برشلونة وريال مايوركا بث مباشر اليوم السبت 7 / 12 / 2019 في الدوري الإسباني live messi

منذ حوالي 4 ساعات

رابط بين سبورت YOUTUBE مشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY رابط ماتش الزمالك timesport

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا KOR» مشاهدة مباراة الزمالك ضد أول أغسطس بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش الزملك بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي بث مباشر manchester united vs manchester city live match watch online

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

الآن

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

الآن

نتيجة مباراة الزمالك وأول أغسشس بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE مشاهدة ماتش الزمالك مجانا بدون تقطيع caf zamalek

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» Manchester مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 6 ساعات

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

الآن

يلا شوت MATCH saudi مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش السعودية FINAL

الآن

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يواصل الانهيار ويسقط أمام ليستر سيتي

مانشستر سيتي يستعيد صدارة البريميرليج بفوز سهل ضد كارديف

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد يحقق فوزا هزيلا على أستانا في الدوري الأوروبي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام هوتسبير

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:24 م

مشاهدة مباراة السعودية اليوم| بث مباشر السعودية ضد البحرين في نهائي كأس الخليج 24| يلا شوت مشاهدة مباراة السعودية Alkass

يلا شوت live| مشاهدة مباراة السعودية والبحرين بث مباشر livehd7 كورة جول رابط ماتش السعودية بدون تقطيع جودة متعددة hd

06:08 م

LIVE| «يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش السعودية KSA

06:30 م

مشاهدة مباراة السعودية ضد البحرين بث مباشر مجانًا اليوم Saudi vs Bahrain Final Match

06:15 م

«يلا شوت» TIME LIVEمشاهدة مباراة الزمالك واول اغسطس بث مباشرKORA LIVE كورة جول رابط ماتش الزمالك جودة متعددة اليوم bein

08:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status