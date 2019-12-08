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وزير النقل يعلن موعد بدء الحفر في محطة مترو ماسبيرو

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
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كامل الوزير
كامل الوزير
داليا الحسين
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قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات إنه سيتم البدء في الحفر بمحطة مترو ماسبيرو ثم الزمالك والكيت كات من خلال شركة فرنسية والمقاولون العرب.

وأضاف "الوزير"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت: "لدينا خطة تطوير الخطين الأول والثاني لمترو الإنفاق بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية".

وأشار وزير النقل والمواصلات إلى أن هناك إجراءات رادعة ضد من يحاول التهرب من دفع ثمن تذكرة القطار، لافتًا إلى أنه سيتم استخدام بوابات إلكترونية في السكة الحديد مثل مترو الأنفاق للسيطرة على دخول وخروج المواطنين من المحطات.

وتابع: "نسعى لرفع التوعية لدى المواطن بأن ثمن التذكرة يساهم في تطوير السكة الحديد وتوفير الراحة والأمان، ونستخدم إجراءات رادعة ضد من يحاول التهرب من دفع ثمن تذكرة القطار".
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