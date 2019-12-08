أهداف مباراة - برشلونة 5 × 2 ريال مايوركا

قاد ليونيل ميسي فريق برشلونة لانتصارًا عريض بنتيجة (5-2) خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".