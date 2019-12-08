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أهداف مباراة - برشلونة 5 × 2 ريال مايوركا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:20 ص
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بوابة الفجر
محمد مرعي
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قاد ليونيل ميسي فريق برشلونة لانتصارًا عريض بنتيجة (5-2) خلال مواجهة ريال مايوركا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الليجا، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل لبرشلونة، ميسي ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 17 و41 و83، وجريزمان في الدقيقة 7، وسواريز في الدقيقة 43، بينما سجل أنتي بوديمير هدفي مايوركا في الدقيقتين 35 و64.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده للنقطة 34 ويستعيد صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 14 نقطة في المركز الـ17.
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