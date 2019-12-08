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سميح ساويرس يشرح تفاصيل صفقة إمتياز توماس كوك بألمانيا

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 05:46 ص
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جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
هدى عبدالرازق
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عقب رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، على ما تردد بشأن شرائه الجزء الخاص بألمانيا في شركة توماس، مشيرًا إلى أن الصحافة العالمية بالغت في تناول تلك الصفقة، حيث أن ما تم شرائه جزء بسيط جدا، مضيفا: "أنا بضحك بقالي 3 أيام بسبب التضخيم زي ما أكون فتحت عكا".

وأشار "ساويرس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه اشترى منذ 5 سنوات اشترى جزء من توماس كوك بحجم يماثل ما اشتراه هذه المرة خمس مرات، ولم يكتب حرف عن الأمر.

وأوضح أنه اشترى توزيع توماس كوك، وليس توماس كوك الألمانية، منوها بأن الشركة مديونة لعدد من الجهات بنحو 800 مليون يورو، رافضا أن يكشف قيمة ما دفعه في هذه الصفقة، مؤكدا أن امتلاكه 100 شركة في ألمانيا توزع السياحة على مستوى العالم وهذا سينعكس بشكل إيجابي على مصر.
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