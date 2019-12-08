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اسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 8-12-2019

الأحد 08/ديسمبر/2019 - 12:06 ص
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اسعار الدولار اليوم الأحد 8-12-2019
اسعار الدولار اليوم الأحد 8-12-2019
الفجر الاقتصادي
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سجلت اسعار الدولار اليوم الأحد 8-12-2019 في جميع البنوك المصرية، استقرار، ويقوم البنك المركزي بالتجهيز لطرح أذون خزانة دولارية  بقيمة مليار دولار غدا الأثنين لتوفير العملة الصعبة بالأسواق.

 

 

سعار الدولار  اليوم السبت 7-12-2019:

 

وسجلت اسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد8-12-2019، استقرار في جميع البنوك، حيث بلغ سعر الدولار نحو 16.09 جنيه للشراء و 16.19 جنيه للبيع في مصرف ابو ظبي الأسلامي، وسجل في بنك عودة  والبنك المصري الخليجي  نحو 16.08 جنيه للشراء  و16.18 جنيه للبيع وهي نفس الأسعار في بنك مصر ايران  وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك الأهلى الكويتي والمصرف المتحد، وبنك قناة السويس، وبنك كريدي اجريكول، في حين سجل في البنك التجاري الدولى نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع،  وفي بنوك الأهلى ومصر  والعربي الأفريقي قد سجل سعر الدولار نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

 

 


اسعار الدولار ترتفع قرشا الأسبوع الماضي :


وسجلت اسعار الدولار ارتفاعات بقيمة قرشا واحد خلال تعاملات الاسبوع الماضي.

 

اسعار باقي العملات الأجنبيه والعربية  في البنوك :

 

علي صعيد اسعار باقي العملات اليوم الأحد 8-12-2019، فقد شهد سعر الريال السعودي استقرار عند مستويات 4.27 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع،  واستقر سعر الدرهم الأمارتي عند مستويات 4.36 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع، واستقر ايضا سعر الريال القطري عند 4.22 جنيه للشراء و 4.43 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو نحو 17.7 جنيه للشراء و17.9 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الاسترليني نحو 21.05 جنيه للشراء و21.5 جنيه للبيع.
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