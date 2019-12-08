عاجل .. عودة حركة القطارات بطنطا بعد اشتعال النيران في إحدى العربات

كشف مصدر بالسكك الحديدية، أن حركة القطارات بمحطة طنطا عادت لعملها الطبيعي وتعمل بانتظام، بعد توقفها نصف ساعه تقريبا، بعد فصل العربة التي اشتعلت فيها النيران بأحد القطارات، مشيرا إلى أنه لا توجد أي خسائر بشرية أو إصابات بين ركاب القطار.



وكانت محطه طنطا شهدت حريق في جرار قطار3097 القادم من دمياط المتجة إلى القاهرة" داخل محطة قطارات طنطا، ما تسبب في تعطل حركة القطارات على الخط، وتم إخماد النيران والسيطرة عليها، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.وقد رجح سائق الجرار وجود مشكلة فنية أو ماس كهربائى.



وانتقلت الأجهزة الأمنية والقيادات الشرطية وسيارات الإسعاف إلى مكان القطار، حيث أكدوا أن العناية الإلهية أنقذت ركاب القطار من كارثة كادت أن تقع حيث تم إخلاء القطار من الركاب، وتبين أنه أثناء مجيء القطار القادم من دمياط المتجه إلى القاهرة اشتعلت النيران في الجرار فجأة، وقام السائق بإيقاف القطار، وهرع الركاب خارجه، وتم إخطار هيئة السكك الحديدية ووقف حركة القطارات من وإلى القاهرة حتى إرسال جرار إمداد لسحب الجرار المحترق، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية، وتم الدفع بجرار رقم 3244 لسحب القطار واستبدال جرار أخر وتسير حركة القطارات.