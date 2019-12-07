أهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا (فيديو)

أهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي، حيث تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره أول أغسطس الأنجولي، بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت الموافق 7 ديسمبر الحالي، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





أهداف مباراة الزمالك وأول أغسطس الأنجولي

قص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نتيجة المباراة مبكرا عبر نجمه المغربي المتألق أشرف بن شرقي، في الدقيقة الـ16 من زمن المباراة، ورغم محاولة الفريق الأنجولي إدارك هدف التعادل في الشوط الاول لكن دون فائدة وسط دفاع رائع من لاعبي القلعة البيضاء.





واستمر النجم المغربي تألقه في مواصلة تألقه في المباراة بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 68 من عمر المباراة، ليعزز من تقدم الفارس الأبيض بإضافة الهدف الثاني له ولفريقه، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليفشل حارس أول أغسطس في التصدي لها، ليحسم الزمالك المباراة مستغلا عاملي الأرض والجمهور.





وبدء الزمالك المباراة بالتشكيل التالي

محمد عواد في حراسة المرمى، والرباعي محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - حازم امام، في الدفاع، والخماسي طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي، في الوسط، ومصطفي محمد مهاجم وحيد.





ترتيب مجموعة الزمالك

1- مازيمبي الكونجولي برصيد 6 نقاط.

2- الزمالك برصيد 3 نقاط.

3- زيسكو الزامبي برصيد نقطة واحدة.