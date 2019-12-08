رمضان صبحي يكشف ما وعد به الرئيس السيسي

عقب الكابتن رمضان صبحي، لاعب المنتخب الأولمبي، على تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب بعد حصوله على ببطولة إفريقيا 2019، قائلًا: "التكريم حاجة كويسة جدًا، وكنا مستنين الرئيس يكرمنا، دا شرف كبير جدًا لينا كلاعيبة، ويشعرنا بأهمية البطولة "





وتابع "صبحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء السبت، أنه وعد الرئيس بالحصول على ميدالية في الأولمبياد، وعدم اقتصار الأمر على الأداء المشرف فقط، لافتًا إلى أن الرئيس أخبر المنتخب الاولمبي بأنه فخور بحصول المنتخب على بطولة أفريقيا 2019.





ولفت إلى أن الدولة وفرت كافية الإمكانيات للمنتخب الأولمبي، معقبًا: " كل طلباتنا كانت متوفرة، بصورة أكثر مما هو مطلوب، الدولة مش مخلايانا عايزين حاجة".