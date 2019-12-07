عمرو أديب عن تصريح وزير خارجية قطر: "لو اتكلمت هاقول كلام بايخ"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، ساخرا: "دي قطر عارفنها اللي عندها الجزيرة والقرضاوي.. يعني قطر بتدعمنا وإحنا مش مقدرين النعمة"، موجهًا سؤالا إلى القيادة القطرية: "هتعملوا إيه مع اللي ماشيين وراكم بعد ما تتصالحوا مع مصر والسعودية والإمارات".



وأضاف "أديب"، "هو في نفاق أكتر من كده.. ماذا ستقولون لأتباعكم من الإخوان المسلمين، والقنوات التابعة لكم"، منوهًا بأن هناك اجتماع قمة في الرياض يوم 10 ديسمبر، معقبا: "هنعرف إيه الحكاية، واللي فيه الخير".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على تصريح وزير خارجية قطر بشأن أن الدوحة لا تدعم الإخوان المسلمين، وأنها لم تتوقف عن دعم مصر بعد عزل محمد مرسي، قائلا: "مش عايز أعلق لأني لو اتكلمت هقول كلام بايخ".