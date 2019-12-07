المغربي أشرف بنشرقي تخصص "ثنائيات" مع الزمالك

قاد المغربي أشرف بنشرقي فريق الزمالك للفوز علي نظيره فريق أول أغسطس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، علي ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.





وسجل أشرف بنشرقي الهدف الأول لفريق الزمالك بالدقيقة 16 بعد تلقي تمريرة بينية رائعة من زميله يوسف أوباما داخل منطقة الجزاء ليضعها بسهولة في شباك الفارس الأبيض، بينما أضاف الهدف الثاني من تسديدة قوية من علي حدود منطقة الجزاء لفريق أول أغسطس بالدقيقة 68 من زمن اللقاء.





أرقام "بنشرقي" مع الزمالك بعد ثنائية أول أغسطس:

انضم المغربي أشرف بنشرقي لصفوف فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي الهلال السعودي، وخاض مع الفريق الأبيض 13 مباراة حتي الآن في مختلف البطولات (5 في دوري أبطال إفريقيا – 4 بكأس مصر – 3 بالدوري الممتاز – 1 بكأس السوبر المحلي).





ونجح أشرف بنشرقي في تسجيل 9 أهداف خلال مباريات الماضية مع الفارس الأبيض بواقع (4 أهداف في دوري أبطال إفريقيا – 4 أهداف بكأس مصر – هدف بالدوري الممتاز).





أشرف بنشرقي تخصص "ثنائيات" في الزمالك:

واعتاد أشرف بنشرقي تسجيل "الثنائيات" خلال المباريات التي خاضها مع الزمالك حتي الآن، حيث نجح في تسجيل 4 "ثنائيات" في مبارياته مع الفارس الأبيض وجاءت كالتالي:





- الزمالك × بيراميدز:

سجل "بنشرقي" ثنائية في شباك بيراميدز خلال نهائي النسخة الماضية من بطولة كأس مصر وقاد فريقه للفوز بنتيجة 3-0 وتوج بلقب البطولة المحلية.





- الزمالك × ديكاداها الصومالي:

نجح "بنشرقي" في تسجيل ثنائية جديدة في شباك فريق ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض 7-0.





- الزمالك × الشرقية:

سجل اللاعب المغربي هدفين في شباك الشرقية خلال مباراة دور الـ32 بالنسخة الحالية لبطولة كأس مصر، وقاد فريقه للفوز 3-1 والتأهل لدور الـ16 بالبطولة.





- الزمالك × أول أغسطس:

عاد بنشرقي لهوايته المفضلة وسجل ثنائية جديدة مع الزمالك اليوم في شباك أول أغسطس الانجولي ،ليقود الأبيض للفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.