الغاز يقضي على رجل ليبي وزوجته ورضيعتهما تنجو داخل منزل في طبرقة

توفي مساء اليوم السبت 07 ديسمبر 2019، زوجان ( الزوج 41 سنة و الزوجة 22 سنة ) كانا قد قدما من ليبيا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بمدينة طبرقة.





وقد توفيّ الليبيان إختناقا بالغاز، فيما تمكنت إبنتهما الرضيعة ( 3 أشهر) من النجاة، حيث تفطّن صاحب المنزل لانبعاث رائحة الغاز، فاضطر لاستعمال قفل ثان أين وجد الزوجين في حالة إغماء تام.





وقام صاحب المنزل بالإتصال بالحماية المدنية، التي حملتهم على جناح السرعة للمستشفى الجهوي بطبرقة، أين تأكدت وفاتهما، في حين نجت إبنتهما الرضيعة.